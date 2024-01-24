Вооруженные силы России улучшили свое положение на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские войска попытались исправить положение, организовав не менее двух штурмовых атак на данном направлении за последние сутки. В частности, была предпринята попытка атаковать российские позиции у населенного пункта Шумы. Однако все атаки были отбиты, противник потерял до 220 человек убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении украинская армия также понесла значительные потери. За последние сутки вооруженные силы страны лишились 105 солдат и одной британской гаубицы на этом участке фронта. На Запорожском направлении были поражены скопления живой силы противника, замеченные в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Нестерянка. Противник потерял до 50 человек, две бронированные машины, а также одно артиллерийское орудие Д-20. На Херсонском направлении было уничтожено около 60 солдат противника.