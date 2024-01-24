Вооруженные силы (ВС) России уничтожили за сутки склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T французского производства. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.