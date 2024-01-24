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ФСВТС назвала недопустимой передачу Эквадором США военной техники производства РФ

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В РФ назвали недопустимой передачу Эквадором США российской военной техники
© globallookpress.com

17 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о заключении соглашения с США, в соответствии с которым его страна передаст Вашингтону вооружения и военную технику советского и российского производства в обмен на новые общей стоимостью в $200 млн.

"Передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ФСВТС добавили, что аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах.

Там заявили, что Эквадор нарушит свои международные обязательства в случае передачи военного имущества производства РФ третьей стороне, что может привести к отрицательным последствиям для дальнейшего российско-эквадорского взаимодействия.

"В случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, что может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия", - указали в службе.

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