В РФ назвали недопустимой передачу Эквадором США российской военной техники

Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами России и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия РФ, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

17 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил о заключении соглашения с США, в соответствии с которым его страна передаст Вашингтону вооружения и военную технику советского и российского производства в обмен на новые общей стоимостью в $200 млн.

"Передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ФСВТС добавили, что аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах.

Там заявили, что Эквадор нарушит свои международные обязательства в случае передачи военного имущества производства РФ третьей стороне, что может привести к отрицательным последствиям для дальнейшего российско-эквадорского взаимодействия.