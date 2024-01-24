Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

Министерство иностранных дел (МИД) России официально обвинило Украину в атаке на самолет Ил-76 под Белгородом, назвав ее актом безумного варварства. Об этом пишет ТАСС.

«Они, нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения и "пустили в расход" своих же сограждан», — заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что атака на самолет, демонстрирующая полное пренебрежение к человеческой жизни, ставит большой вопрос о возможностях каких-либо переговоров. «Те гарантии, что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заключил посол.