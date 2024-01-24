Названы обманывающие ПВО Украины российские ракеты

«Одним из ноу-хау стали тепловые ловушки, установленные на ракете, они отводят противоракету в противоположную лучу сторону. Но крылатая ракета Х-101, предположу, не только благодаря тепловым ловушкам закрывается. У нее много систем защиты: от радиоэлектронного облучения, от теплового луча и, скорее всего, от фотоконтрастности. Тепловые ловушки сводят с ума ПВО и ПРО Украины», — сказал он.