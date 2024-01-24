Минобороны Украины прокомментировало возможную причастность ВСУ к падению Ил-76

Министерство обороны (МО) Украины пока не может подтвердить причастность Вооруженных сил республики к падению Ил-76 в Белгородской области. Об этом в Минобороны заявили украинскому изданию «Общественное».

В ведомстве также отметили, что не могут подтвердить информацию о возможной причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к произошедшему, так как в настоящий момент «еще выясняют информацию».

24 января в Белгородской области произошло крушение военного самолета Ил-76. Он упал в Корочанском районе, туда также выехал губернатор региона Вячеслав Гладков.