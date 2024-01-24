Канада решила помочь ВСУ надувными катерами

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил, что канадские власти предоставят Украине десять надувных катеров. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

23 января Блэр принял участие в заседании контактной группы по вопросам помощи Украине, организованном министром обороны США Ллойдом Остином. Во встрече участвовали представители более чем 50 стран, «которые подтвердили свою приверженность предоставлению Украине критической военной поддержки».

Блэр сообщил, что ВСУ получат десять многоцелевых катеров от Zodiac Hurricane Technologies стоимостью примерно в 20 миллионов долларов. Речь идет о многомоторных надувных лодках с жестким корпусом, предназначенных для различных морских операций, включая поисково-спасательные операции, транспортировку войск, грузов, наблюдение и разведку.

Каждую лодку Канада пообещала оснастить «сложной системой датчиков, навигации и связи». Пакет помощи включает в себя обучение украинских операторов по коммерческим контрактам, а также предоставление запасных частей. Ожидается, что поставка катеров и обучение будут завершены к концу весны 2024 года.

Канада также обеспечивает обучение английскому языку пилотов ВВС Украины. Эту работу Блэр назвал важным вкладом в миссию по оснащению ВСУ истребителями F-16.