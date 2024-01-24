Песков: участники СВО смогут войти в федеральный кадровый резерв на госслужбе

"Разумеется. Те, кто посчитают, что их призванием является государственная служба, [работа] в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.