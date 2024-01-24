Песков: участники СВО смогут войти в федеральный кадровый резерв на госслужбе
Участники специальной военной операции (СВО), которые готовы посвятить себя госслужбе и пройдут необходимое обучение, войдут в федеральный кадровый резерв, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Двумя днями ранее глава государства Владимир Путин утвердил положение о федеральном кадровом резерве на госслужбе. Система будет использоваться для назначения управленцев, в том числе в госкомпаниях и корпорациях, в органах власти.
"Разумеется. Те, кто посчитают, что их призванием является государственная служба, [работа] в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут в эти списки", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.