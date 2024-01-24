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В Минобороны подтвердили уничтожение украинского беспилотника под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сир Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

В Минобороны подтвердили уничтожение украинского беспилотника под Белгородом
© РИА Новости

Как уточнило ведомство, попытка атаковать объекты на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 10 утра по московскому времени.

Таким образом в Минобороны подтвердили заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил, что силы ПВО уничтожили дрон в районе села Ближнее. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.

Кроме того, в 11 утра в Белгороде объявили о ракетной опасности. Глава региона призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещения со сплошными стенами. В 11:43 Гладков сообщил об отмене сигнала.

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