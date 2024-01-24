В Минобороны подтвердили уничтожение украинского беспилотника под Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сир Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, попытка атаковать объекты на российской территории при помощи дрона самолетного типа была пресечена около 10 утра по московскому времени.

Таким образом в Минобороны подтвердили заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который сообщил, что силы ПВО уничтожили дрон в районе села Ближнее. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.