В Чечне впервые высказались о нападении бойцов соратника Кадырова на блокпост

Ситуация с нападением бойцов «Восток-Ахмат», находящихся в подчинении соратника главы Чечни Рамзана Кадырова Вахи Хамбулатова на блокпост в Мелитополе исчерпана еще в 2023 году. Об этом в своем Ахмед Дудаев, министр региона по национальной политике, печати и информации региона. Как именно был исчерпан инцидент, и какую ответственность понесли чеченские бойцы, Дудаев не уточнил.

Так в Чечне впервые прокомментировали конфликт, произошедший между чеченскими бойцами и сотрудниками военной полиции.

По словам Дудаева, бойцы Вахи Хамбулатова месяцами и годами находятся в особых психологических условиях, поэтому «остро реагируют» на «провокации».

«Бойцы батальона выходят из машины, что является стандартной практикой, и в этот самый момент постовой первым снимает с предохранителя и передергивает затвор автомата. Только после этого Ваха Висамович заряжает свой пистолет и выкрикивает "Стреляй, если мужчина"», — подтвердил факт конфликта чеченский министр.

Также Дудаев заявил, что видео с нападением на постовых распространяют украинцы и другие недоброжелатели, которые пытаются расшатать ситуацию.

Инцидент попал на видео — на нем видно, как военные на блокпосту остановили Mercedes и попросили показать боевое распоряжение.