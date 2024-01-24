«Маленькая героическая битва»: Сладков опроверг сдачу шахты под Донецком

Военкор Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что российским войскам удалось отстоять шахту «Трудовская» под Донецком . Сладков рассказал, что военные ВС РФ долго обороняли объект «жесткой блокады» ВСУ.

Опровергаю сообщения о том, что шахта «Трудовская» отбита противником. Вранье. Наши контролируют и шахту, и вентиляционный ствол. Маленькая, но героическая битва выиграна нами, — написал Сладков.

По словам Сладкова, некоторое время наблюдались сложности с эвакуацией раненых. Военкор рассказал, что один боец с оторванной ступней попросил разрешения, чтобы самостоятельно доползти до тыла.

Полз два дня, мы волновались сильно, когда он пропал со связи. Но выполз на наших. «Трудовская» наша! 5-я бригада 1-го армейского корпуса форева! — добавил он.

Ранее Сладков призвал заняться подготовкой бомбоубежищ в Москве в связи с дальнобойными ракетами, которые может получить Украина от Запада. Журналист утверждает, что в готовящуюся партию военной помощи для ВСУ могут войти ракеты, способные достать до российской столицы. В связи с этим военкор предложил озаботиться также обеспечением московских бомбоубежищ водой и продуктами первой необходимости.