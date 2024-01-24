В России разработали универсальную турель "Шторм-1"

Универсальную турельную установку "Шторм-1" разработали в России. Об этом "Армейскому стандарту" рассказал один из ее создателей Роман Радзевич.

Новая турель - универсальная. Ее можно использовать для установки пулеметов ПКТ, ПКМ и ПКП, при этом управление возможно как по радиоканалу, так и по проводу. Радиоуправление новинкой доступно на дальности до восьмисот метров.

Для оптимального наведения и стрельбы турельная установка предлагает три режима скорости: медленный, средний и быстрый. Когда противник близко или нужно резко изменить угол обзора, используется ускоренное наведение.

Вся аппаратура находится в небольшом чемоданчике. Там и джойстик для управления пулеметом, и кнопка стрельбы, и экран, на который выводится изображение с камеры.

"Турельная установка имеет походный вариант. Снимаются бронезащита, "ноги", в результате конструкция становится более легкой, что позволяет бойцам преодолевать с ней более длинные расстояния", - отметил Роман Радзевич.

По его словам, основной целью подобных разработок является сохранение жизни нашего бойца. Военнослужащий не должен получить значительного вреда от вражеских атак, поскольку он находится на удалении от оружия, из которого ведется огонь.

Кроме того, турель бьет сильнее, чем стрелок. И вместо того, чтобы лежать рядом с оружием на морозе и ветру, боец может просто сидеть в теплом блиндаже и вести прицельный огонь оттуда.