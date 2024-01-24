Танки Т-72 группировки "Запад" получили установки РЭБ для защиты от дронов

Танкисты российской группировки "Запад" улучшили защиту танков Т-72Б3М. После полевой модернизации боевые машины стали практически неуязвимы для дронов-камикадзе и артиллерии противника.

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Для противодействия беспилотникам и барражирующим боеприпасам на Т-72 установлены комплексы РЭБ. По всему периметру корпуса установлены решетчатые кумулятивные экраны с элементами динамической защиты. Борта танка защищены дополнительными броневыми плитами. Погон между башней и корпусом оснащен стальными цепями, которые рассеивают при попадании кумулятивную струю.

Башня танка получила противодроновый купол, а лобовая проекция и место механика-водителя защищаются дополнительной динамической защитой и броневыми листами. Впереди размещен самодельный противоминный трал с защитным для днища экраном.

- В бортовые ящики ЗИП установлены элементы динамической защиты. Все съемное, то есть если нужно будет совершить марш, то вся защита быстро снимается, ставятся дополнительные баки и машина уходит в поход, - рассказал командир танкового взвода с позывным "Волк-61".

В ходе модернизации танк потяжелел на несколько тонн, но новый двигатель Т-72Б3М мощностью 1300 лошадиных сил позволяет передвигаться со скоростью свыше 60 километров в час.