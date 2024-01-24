Украинские военные рассказали журналу Newsweek Polska, что поступающие в ВСУ новобранцы страдают от одышки, алкогольной зависимости и боятся звуков выстрелов. Как отмечает издание, ситуация на Украине становится все более сложной, и нерешительность Киева относительно мобилизации возникла в самый неподходящий момент.

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Один из украинских офицеров рассказал, что к ВСУ присоединяются все больше людей в возрасте 45-47 лет.

«У них начинается одышка еще до того, как они достигают фронта», — заявил военный.

По данным Newsweek Polska, средний возраст украинских военнослужащих сейчас составляет 43 года, это на десять лет старше, чем в марте 2022 года. Украинские командиры все чаще жалуются, что формируют подразделениями из новобранцев, «боевая полезность которых сомнительна».

«Некоторые из них даже стрелять не могут, потому что боятся звука выстрела. Другие за свою жизнь слишком много пили. Трое из десяти новых солдат ничем не лучше пьяницы, который уснул от опьянения и вдруг проснулся в форме», — рассказал другой офицер.

По его словам, инструкторам пришлось держать одного такого новобранца, чтобы он мог выстрелить, потому что из-за алкогольной зависимости у него не получалось это сделать.

Ранее на Украине представили законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста с 25 до 27 лет и упрощающий процедуру вручения повесток.

Если законопроект примут, электронные повестки начнут получать военнообязанные украинцы, живущие за границей. Также законопроект предлагает запретить украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.