В России ликвидировали полковника-диверсанта украинской разведки

На территории России летом прошлого года был уничтожен полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Бабий. Информация об этом появилась на сайте ГУР МО только сейчас.

© Газета.Ru

По данным Минобороны, группа Бабия 30 августа попала в засаду после диверсионного задания на территории РФ. Где конкретно это произошло, не уточнили.

В сообщении говорится, что Бабий в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. Также украинская сторона заявила, что группа Бабия во время рейда якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Украинское ведомство утверждает, что на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

До этого артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки "Днепр" ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.