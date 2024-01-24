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В России ликвидировали полковника-диверсанта украинской разведки

На территории России летом прошлого года был уничтожен полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Бабий. Информация об этом появилась на сайте ГУР МО только сейчас.

В России ликвидировали полковника-диверсанта украинской разведки
© Газета.Ru

По данным Минобороны, группа Бабия 30 августа попала в засаду после диверсионного задания на территории РФ. Где конкретно это произошло, не уточнили.

В сообщении говорится, что Бабий в составе разведывательной группы преодолел более 600 километров по территории России. Также украинская сторона заявила, что группа Бабия во время рейда якобы вывела из строя три российских бомбардировщика Ту-22. Украинское ведомство утверждает, что на счету полковника девять успешных вылазок на территорию России.

До этого артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе группировки "Днепр" ликвидировали отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

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Также на Купянском направлении военные инженеры 6-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях Вооруженных сил Украины на нескольких участках фронта. По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным "Дальний", саперы либо успешно снимали мины и извлекали взрывоопасные предметы, либо уничтожали их накладными зарядами.

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