Мобилизация: последние новости на сегодня 24 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 января 2024, в материале «Рамблера».

Государство будет делать все, чтобы поддержать бойцов СВО, заявил Путин

Россия сделает все возможное для поддержки бойцов специальной военной операции после их возвращения домой. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что российские солдаты, участвующие в боях на Украине, вернутся в гражданскую жизнь и обретут успех. Со своей стороны он пообещал, что государство будет делать все, чтобы их поддержать.

Жители пермской деревни отправили в зону СВО машину и продукты

Одежду, продукты и автомобиль отправили в зону специальной военной операции жители деревни Антягузи Октябрьского городского округа Пермского края. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщество краевого Министерства территориальной безопасности в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, солдатам направили маскировочные сети, окопные свечи, теплые одеяла, носки, заготовки и деревенские продукты.

«Все это мужчины из деревни отвезли на фронт на автомобиле УАЗ, который также был передан пермским бойцам. Домой волонтеры добирались поездом», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что в планах у жителей деревни собрать средства и купить квадрокоптер, который также будет передан на нужды фронта.

Матвиенко пообещала внести законопроект о статусе священников в зоне СВО

Законопроект о статусе священнослужителей, выполняющих долг в зоне специальной военной операции, пообещала внести председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом пишет ТАСС.