Спецоперация на Украине 24 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 января 2024 года.

Силы РФ за сутки отбили атаки 10 беспилотников ВСУ на херсонском направлении

Атаки 10 беспилотных летательных аппарата отбили российские силы за сутки на херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он написал, что силами ПВО и РЭБ сбиты или подавлены десять беспилотников: четыре FPV-дрона, два квадрокоптера, два тяжелых октакоптера типа «Баба Яга» и две «Валькирии»

В Авдеевке 150 бойцов РФ проползли 2 км по трубе и атаковали ВСУ с тыла

Неожиданные детали прорыва российских солдат в Авдеевке обнародовал Telegram-канал «Война История Оружие». Украинские источники сообщили, что около 150 бойцов проникли в тыл врага через трубу диаметром 0.8 метра и длиной в 2 километра и неожиданно атаковали Вооруженные силы Украины. Об этом пишет «Российская газета».

Как говорится в сообщении, российские бойцы применили эту тактику на юге Авдеевки и вышли в тыл передовых позиций войск Украины.

Ранее сообщалось, что российским подразделениям в результате дерзкой операции удалось взять бывшую базу отдыха «Царская охота» и дачи западнее СНТ «Виноградники».

Некоторые подразделения ВСУ остались без боеприпасов

У ряда бригад армии Украины больше нет боеприпасов в достаточном для ведения сражений количестве. Об этом заявил помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, передает ТАСС.

«Мы слышали отчеты, полученные от украинского правительства, от министерства обороны и Генерального штаба Украины, и свидетельствующие об их обеспокоенности тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», — сказал он.