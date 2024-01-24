КНДР запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет

Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает РИА Новости.

По сведениям, имеющимся у военных Южной Кореи, около 7:00 (1:00 мск) 24 января был зафиксирован пуск нескольких крылатых ракет КНДР в сторону Желтого моря. В Сеуле заявили, что детали происшедшего анализируются разведками Южной Кореи и США. Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.