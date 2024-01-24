Кулеба упрекнул партнеров в "бесконечных дискуссиях"

"Когда мы говорим на политическом уровне с ЕС и НАТО, с отдельно взятыми правительствами, то все выступают за увеличение производства [артиллерийских боеприпасов]. Но когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда тонут в бесконечных дискуссиях. Проблема в том, что у нас нет на это времени", - отметил Кулеба.