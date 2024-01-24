Пентагон подтвердил удары по объектам ополченцев в Ираке

Центральное командование ВС США подтвердило, что американские военные нанесли удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла».

Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.

«США нанесли односторонние авиаудары по трём объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла», — говорится в заявлении.

Ранее в ABC News заявили, что США нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке.