Пентагон подтвердил удары по объектам ополченцев в Ираке

Пентагон подтвердил удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке
Центральное командование ВС США подтвердило, что американские военные нанесли удары по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла».
Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.
«США нанесли односторонние авиаудары по трём объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой «Катаиб Хезболла», — говорится в заявлении.
Ранее в ABC News заявили, что США нанесли удары по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке.