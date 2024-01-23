МО Украины: ВСУ в 2024 году получит оружие, которого еще не было

ВСУ в 2024 году получат оружие, которое союзники ранее не предоставляли, рассказал журналистам спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее во вторник, 23 января, прошла встреча контактной группы по обороне в формате «Рамштайн».

Павлюк отметил, что встреча оказалась продуктивной. Он добавил, что партнеры сделали ряд важных заявлений и пообещали дальнейшую поддержку.

«В этом году получим оружие, которого еще нет [у ВСУ] и которое поможет поражать логистические узлы», — отметил спикер.

По его словам, несколько государств пообещали большие пакеты помощи.

Соединенные Штаты не смогли предложить конкретной военной помощи Киеву на очередной встрече стран-доноров, сообщил, в свою очередь, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Напомним, что представители Минобороны Украины с февраля 2022 года просят союзников о предоставлении основных боевых танков, военных кораблей, самолетов F-16, средств ПВО, подводных лодок, вертолетов, ракет с дальностью полета свыше 200 км.