В Пентагоне рассказали о жалобах украинцев на нехватку оружия
После остановки американской помощи некоторые подразделения ВСУ не имеют необходимых боеприпасов. С такими жалобами в Вашингтон обращается украинская сторона, рассказал помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Ее слова приводит ТАСС.
Уолландер рассказала, что Киев постоянно просит существенные объемы оружия и боеприпасов, и «это не ново».
США поставили последний на данный момент пакет помощи Украине в конце прошлого года. Для возобновления помощи нужно одобрение Конгресса, соответствующий законопроект из Белого дома поступил почти четыре месяца назад.
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