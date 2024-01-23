В Пентагоне рассказали о жалобах украинцев на нехватку оружия

После остановки американской помощи некоторые подразделения ВСУ не имеют необходимых боеприпасов. С такими жалобами в Вашингтон обращается украинская сторона, рассказал помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Ее слова приводит ТАСС.

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Уолландер рассказала, что Киев постоянно просит существенные объемы оружия и боеприпасов, и «это не ново».