В Британии признали значительный прогресс российской армии

Российская армия за два года с начала СВО достигла значительного прогресса. Об этом пишет британское издание Breaking Defence.

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В публикации отмечается, что вооруженные силы России за время боевых действий стали «опытной силой».

В качестве позитивного для российской армии момента отмечаются оборонительные рубежи и многочисленные минные поля, которые помогли сдержать крупное контрнаступление ВСУ в прошлом году.