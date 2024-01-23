В США рассказали, когда Украине передадут первые истребители F-16

«Мы работаем как коалиция <...>. Мы нацеливаемся на то, чтобы обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность по ее программе F-16 в 2024 году. Это будет охватывать обучение летчиков, платформы и, кроме того, подготовку техников, инфраструктуру и запасные части, боеприпасы — все составляющие, за которые ответственна коалиция», — рассказала Уолландер.