В Белгородской области сбили воздушную цель

В Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 23 января.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.