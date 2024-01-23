В Белгородской области сбили воздушную цель
В Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 23 января.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как писала «Парламентская газета», 22 января житель села Репяховка Краснояружского района Белгородской области был контужен в результате атаки украинской армии с применением дрона-камикадзе. Фрагменты сдетонировавшего дрона также повредили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.