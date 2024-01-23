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В Белгородской области сбили воздушную цель

В Валуйском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны (ПВО) сбила одну воздушную цель в районе села Тимоново. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 23 января.

В Белгородской области сбили воздушную цель
© Парламентская газета

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как писала «Парламентская газета», 22 января житель села Репяховка Краснояружского района Белгородской области был контужен в результате атаки украинской армии с применением дрона-камикадзе. Фрагменты сдетонировавшего дрона также повредили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль.

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Вячеслав Гладков
Белгородская Область