$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Меркурис: ВС России ракетным ударом подорвали немецкие IRIS-T

Российские военные уничтожили на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Российские военные уничтожили немецкие IRIS-T на Украине
© globallookpress.com

Он отметил, что ВС России продолжают наносить «колоссальный ущерб» системе противовоздушной обороны Украины.

МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

«Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией», — рассказал он в блоге на YouTube.

20 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии.

Военные новости
Александр Меркурис
Верховный суд
Минобороны России
Украина