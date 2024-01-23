Российские военные уничтожили немецкие IRIS-T на Украине

Меркурис: ВС России ракетным ударом подорвали немецкие IRIS-T
Российские военные уничтожили на Украине пусковые установки ПВО IRIS-T. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он отметил, что ВС России продолжают наносить «колоссальный ущерб» системе противовоздушной обороны Украины.
«Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией», — рассказал он в блоге на YouTube.
20 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за сутки поразили украинскую радиолокационную станцию IRIS-T производства Германии.