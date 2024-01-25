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BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ

Соединённые Штаты не смогут ремонтировать уже поставленную украинским военным технику.

BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ
© ТАСС

Об этом пишет Business Insider.

«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его», — говорится в материале.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что украинские власти заявляют, что ряд подразделений украинской армии не имеет необходимых снарядов из-за остановки основной части военной помощи США.

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