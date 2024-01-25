BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ
Соединённые Штаты не смогут ремонтировать уже поставленную украинским военным технику.
Об этом пишет Business Insider.
«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его», — говорится в материале.
Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что украинские власти заявляют, что ряд подразделений украинской армии не имеет необходимых снарядов из-за остановки основной части военной помощи США.