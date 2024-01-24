Названы способы ВСУ компенсировать дефицит боеприпасов

На данный момент нет признаков, которые могли бы указывать на серьезный дефицит у Вооруженных сил Украины какого-либо оружия или боеприпасов. Некоторые позиции, например, осколочно-фугасные боеприпасы удается компенсировать за счет кассетных. Такой способ в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, военный эксперт Алексей Живов.

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«Там, где воюют мои друзья, соратники, товарищи сильного дефицита в чем-либо у ВСУ нет. Боевая работа не нарушена. Постепенно заканчиваются осколочно-фугасные боеприпасы, но они продолжают обстреливать кассетными. Есть недостаток для ствольной артиллерии, но было приобретено большое количество дронов», — рассказал эксперт.

Тем не менее, у ВСУ, по его словам, уже не так много оперативно-тактических ракет. Определенные запасы все еще остаются, но их недостаточно для того, чтобы ежедневно наносить удары на большую глубину.

«Также ограничен запас современных ракет, которые поставляют страны НАТО вроде Storm Shadow. Я не думаю, что их активно пополняют, потому их тоже используют для каких-то отдельных военных диверсий», — добавил Живов.