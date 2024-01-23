$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

В Германии заявили о невозможности ПВО Украины справиться с ударами РФ

Система ПВО Украины может не справиться с новыми масштабными ударами со стороны ВС России, предположил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В Германии заявили о невозможности ПВО Украины справиться с ударами РФ
© globallookpress.com

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

МО РФ сообщило о нанесении группового удара по ВПК Украины

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», — пояснил Ронцхаймер.

По его словам, у ВСУ в настоящее время наблюдается нехватка ракет для ЗРК Patriot производства США. Он добавил, что это связано с нежеланием Конгресса выделять деньги на дальнейшую военную помощь Киеву.

Ранее обозреватель Марк Сантора сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшее время не смогут продолжать поставки ракет-перехватчиков для Patriot, стоимость которых может составлять до $4 млн за штуку.

Военные новости
Верховный суд
Минобороны России
Россия
Украина
Германия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости