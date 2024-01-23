Названо число обученных на Западе военных ВСУ
США и их союзники подготовили 118 тысяч украинских военных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла.
В агентстве отметили, что обучением военных ВСУ занимаются США и еще около 30 их союзников.
«На сегодняшний день они подготовили в общей сложности 118 тысяч человек по всему миру», — приводятся в тексте слова О’Доннелла.
Из этого числа на США приходится около 18 тысяч украинских военных, а на Германию — около 16,3 тысяч. Указывается, что в настоящее время еще примерно 1,5 тысячи солдат продолжают проходить обучение на Западе.
Ранее сообщалось, что республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о выделении Украине нового пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Основной причиной блокировки является «неясная стратегия» администрации США в этом вопросе.