Названо число обученных на Западе военных ВСУ

США и их союзники подготовили 118 тысяч украинских военных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О’Доннелла.

В агентстве отметили, что обучением военных ВСУ занимаются США и еще около 30 их союзников.

«На сегодняшний день они подготовили в общей сложности 118 тысяч человек по всему миру», — приводятся в тексте слова О’Доннелла.

Из этого числа на США приходится около 18 тысяч украинских военных, а на Германию — около 16,3 тысяч. Указывается, что в настоящее время еще примерно 1,5 тысячи солдат продолжают проходить обучение на Западе.