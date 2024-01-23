Эксперт заявил, что Россия уничтожила немецкие ПВО IRIS-T на Украине

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская сторона уничтожила немецкие пусковые установки ПВО IRIS-T, взятые на вооружение ВСУ. Об этом Меркурис рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, это нанесло «колоссальный ущерб» противовоздушной обороне Украины. Помимо этого Меркурис также добавил, что ситуация в зоне боевых действий начинает меняться из-за снарядного голода Украины.