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В США заявили об острой нехватке боеприпасов у ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается нехватка боеприпасов, которая с каждым днем становится более острой. Об этом заявил журналист CNN Фредерик Плейтген.

В США заявили об острой нехватке боеприпасов у ВСУ
© Lenta.ru

Находясь на позициях артиллерийского расчета под Бахмутом, корреспондент из США описывает следующую сцену:

«Эта ситуация хорошо отражает нехватку боеприпасов, с которой столкнулись украинцы. Четыре снаряда — это все, что они [артиллерийский расчет] только что получили. И, кстати, это не разрывные снаряды — они дымовые».

Плейтген также рассказал об упадническом настроении, царящем в штабе артиллерийского подразделения 93-й механизированной бригады ВСУ. По мнению командира подразделения, беседовавшего с журналистом, соотношение боеприпасов у Российской армии и украинской составляет 10 к 1.

О снижении темпов стрельбы артиллерии ВСУ уже сообщалось в декабре 2023 года. Тогда журнал Military Watch Magazine заявил, что ВСУ стали расходовать в сутки на 60 процентов снарядов меньше.

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