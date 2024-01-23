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Mundo: военные ВСУ упрекают Киев за огласку плана по контрнаступлению

Многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы, пишет испанская газета El Mundo. RT на русском

Отмечается, что военные упрекают западные страны и представителей Киева в том, что они распространяли «сотни, если не тысячи прокламаций», а также анализировали будущую операцию. Парламентская газета

"Идиоты на Западе давили на нас, чтобы мы начали это наступление", - приводит издание слова вступившего в ряды ВСУ украинского спортсмена Андрея Онистрата. Российская газета

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