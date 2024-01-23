Многие украинские военные упрекают киевские власти за предварительную огласку плана по контрнаступлению, а некоторые заявленные задачи были невыполнимы, пишет испанская газета El Mundo. RT на русском

Отмечается, что военные упрекают западные страны и представителей Киева в том, что они распространяли «сотни, если не тысячи прокламаций», а также анализировали будущую операцию. Парламентская газета