ВС РФ взяли населенный пункт Плетеневка в ЛНР

Российская армия взяла под контроль деревню Плетеневка в Луганской Народной Республике. По словам командира роты с позывным «Зверь», этот населенный пункт очень важен для ВС РФ из-за возможности наносить удары по противнику. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области.

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«Подразделение 118БТ ВС установило контроль над населенным пунктом Плетеневка», — передает ВГА области.

Командир роты отметил, что деревня в Волчанском районе ЛНР очень важна для российской армии. Это связано с тем, что с высоты ее расположения будет проще атаковать позиции ВСУ.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.