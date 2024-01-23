Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.
«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района. Пострадавших нет, возгорания не произошло. БПЛА врезался в резервуар №3, но лишь оставил вмятину», — говорится в сообщении.
Уточняется, что нефтеналивной терминал в поселке Жеча более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.
Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленской областью.
20 января дрон-камикадзе ВСУ атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получила линия газоснабжения. Пострадавших в результате произошедшего нет.