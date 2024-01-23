Беспилотник атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Нефтяной терминал в Брянской области был атакован беспилотником. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza.

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«Утром 22 января обломки беспилотного аппарата обнаружили на территории «Нефтяной компании Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Стародубского района. Пострадавших нет, возгорания не произошло. БПЛА врезался в резервуар №3, но лишь оставил вмятину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нефтеналивной терминал в поселке Жеча более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Смоленской областью.