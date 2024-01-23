Российский математик дал прогноз о сроках конфликта на Украине

Российский математик член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Григорий Кваша дал прогноз о сроках боевых действий на Украине. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

«С 2013-го по 2025 год, хочешь не хочешь, терпишь не терпишь, все равно придется воевать», — заявил он.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).