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В США подсчитали численность обученных на Западе украинских солдат

Соединенные Штаты их союзники подготовили 118 тысяч украинских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.

В США подсчитали численность обученных на Западе украинских солдат
© Газета.Ru

Офицер заявил, что из них примерно 18 тысяч военных были подготовлены специалистами Вооруженных сил США, а еще около 16,3 тысячи украинцев — германской армией. Кроме того, с июня 2022 года военную подготовку на базах в Великобритании прошли более 30 тыс. украинских солдат. В качестве инструкторов выступали датские военные.

До этого глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер во время брифинга в Таллине заявил, что Европейский союз надеется к весне 2024 года обучить дополнительно до 40 тыс. украинских военных.

Генерал добавил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

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