В Дании рассмотрят приобретение дополнительной партии истребителей F-35

Правительство Дании планирует в ближайшие месяцы обсудить возможность приобретения американских истребителей F-35 в дополнение к уже заказанным 27. Об этом заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во время визита в США.

"Мы пока не приняли политическое решение по этому поводу, но обсудим это в ближайшие месяцы", - цитирует политика агентство Ritzau.

Дания уже получила 10 из 27 закупленных истребителей F-35. В ноябре Минобороны заявило, что поставка остальных самолетов может быть отложена. Лунд Поульсен, побывавший в компании Lockheed Martin, пока не знает, как именно выглядит график поставок.

"Это то, о чем мы рассчитываем узнать <...> больше в ближайшие месяцы", - сказал он.

Как отмечает агентство Ritzau, задержка поставок истребителей для Дании связана с проблемами интеграции программных обновлений TR-3, которые направлены на модернизацию базового процессора системы управления самолетом, блока памяти, системы панорамного дисплея кабины и авионики. По словам министра обороны королевства, Lockheed Martin осознает важность того, чтобы график поставок соблюдался. В связи с этим Лунд Поульсен напомнил, что Дания находится в процессе вывода из эксплуатации боевых самолетов F-16.