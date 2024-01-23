У берегов Йемена зафиксировали активность БПЛА

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в 46 морских милях к югу от города Моха. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Других деталей пока нет. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.