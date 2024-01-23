Улучшенный Т-62МВ выдержал попадание множества FPV-дронов

Прошедший модернизацию на 103-м бронетанковом ремонтном заводе танк Т-62МВ образца 2022 года уцелел под "дождем" из FPV-дронов. В социальных сетях появилось видео, сделанное еще летом-осенью прошлого года. Как можно увидеть, боевую машину атаковали почти десятком боеприпасов.

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На земле и на самом танке видны искореженные гранаты ПГ-7В, которые подвешивались под беспилотники-камикадзе. Еще несколько, по всей видимости, попали в лобовую часть башни. Сработала динамическая защита, также хорошо себя показали решетчатые противокумулятивные экраны, до сих пор вызывающие усмешки у несведущих.

Взрывы нанесли ущерб оптике, однако "шестьдесят второй" вполне можно восстановить силами войсковых ремонтников.

В ходе модернизации Т-62МВ получил усиленную защиту, более мощный двигатель, основательно улучшили и приборное оборудование. Так, установлен тепловизионный прицел, позволяющий эффективно поражать в темное время суток различные цели.