Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта на Украине. Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер. Lenta.ru

Полковник отметил, что российские войска оказывают колоссальное давление на ВСУ по всей линии соприкосновения. Так, украинская армия вынуждена использовать все оставшиеся резервы. Российская газета