Удар ракеты с тепловыми ловушками по Киеву попал на видео

Удар модернизированной ракеты с тепловыми ловушками по Киеву попал на видео. Кадры произошедшего появились в распоряжении «Российской газеты».

На записи в сети видно, как ракета несколько раз сбрасывает ловушки, после чего достигает цели, а небо охватывает зарево от взрыва. Отмечается, что такая модификация позволяет ракете «сбивать с толку» системы противовоздушной обороны противника.

В начале января украинские военные уже сообщали об использовании Российской армией ракет, отбрасывающих тепловые ловушки. Как отмечали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), раньше такого не было, а это новшество серьезно мешает отражать массированные ракетные атаки со стороны России.