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Лукашенко рассказал о готовых воевать против Белоруссии отрядах в Прибалтике

В прибалтийских странах и Польше готовятся отряды для противодействия Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил при утверждении решений на охрану госграницы, передает БелТА.

Лукашенко рассказал о готовых воевать против Белоруссии отрядах в Прибалтике
© Lenta.ru

Он отметил, что вокруг республики складывается особая ситуация.

«На юге — война, на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — заявил Лукашенко.

Глава государства также добавил, что в Минске знают бойцов этих отрядов, которые, по его словам, готовы воевать против собственной страны.

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