Военкор призвал подготовить бомбоубежища в Москве

«Могут достать [до Москвы — прим. ГМ], если речь идёт о тех ракетах, которые должны поставить, последнюю партию. Почему бы и нет, не подготовить бомбоубежища, возможности обеспечения водой, продуктами первой необходимости. Но я вам хочу сказать, что Собянин Сергей Семёнович — такой человек, который не будет пропускать такие проблемы мимо его внимания. Я уверен в этом.



Хотя любая тема бомбоубежищ, особенно перед выборами, она является не совсем удобной для руководства. Если её обсуждать и педалировать. А без рекламы, без наличия какой-либо дополнительной информации, которая будоражит общественность: «Ага, бомбоубежища! Значит, мы ожидаем ядерного удара или большого удара какого-то по Москве»… Поэтому, наверное, с этим связано. С нежеланием будоражить общество. Но, безусловно, как-то элегантно эта информация должна быть уложена в память каждого москвича, который уже сегодня на всякий случай задумывался о своей безопасности, и безопасности своей семьи».