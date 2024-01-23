Военкор призвал подготовить бомбоубежища в Москве

Военкор Сладков призвал подготовить бомбоубежища в Москве
Горожанам «на всякий случай» лучше ознакомиться с их расположением.
Ракеты из новых партий западного вооружения, которые собираются передать Киеву, способны долететь до столицы, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.
«Могут достать [до Москвы — прим. ГМ], если речь идёт о тех ракетах, которые должны поставить, последнюю партию. Почему бы и нет, не подготовить бомбоубежища, возможности обеспечения водой, продуктами первой необходимости. Но я вам хочу сказать, что Собянин Сергей Семёнович — такой человек, который не будет пропускать такие проблемы мимо его внимания. Я уверен в этом.
Хотя любая тема бомбоубежищ, особенно перед выборами, она является не совсем удобной для руководства. Если её обсуждать и педалировать. А без рекламы, без наличия какой-либо дополнительной информации, которая будоражит общественность: «Ага, бомбоубежища! Значит, мы ожидаем ядерного удара или большого удара какого-то по Москве»… Поэтому, наверное, с этим связано. С нежеланием будоражить общество. Но, безусловно, как-то элегантно эта информация должна быть уложена в память каждого москвича, который уже сегодня на всякий случай задумывался о своей безопасности, и безопасности своей семьи».
Ранее стало известно, что Париж планирует передать Киеву около 40 ракет SCALP, самоходки Caesar и сотни бомб. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. Президент Франции также анонсировал свой визит на Украину в феврале. Он намерен обсудить с Владимиром Зеленским поставки вооружений, а также подписать соглашение о гарантиях безопасности. Макрон добавил, что документ будет готов в ближайшие недели, передаёт Le Monde.