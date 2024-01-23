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Министр обороны Германии призвал страну быть готовой к нападению России

По мнению Бориса Писториуса, это станет возможным через несколько лет.

Министр обороны ФРГ призвал страну быть готовой к нападению России
© Говорит Москва

В то же время он подчеркнул, что это всего лишь оценка, но добавил, что имеющееся время Берлин должен использовать для интенсивного вооружения.

«Сдерживание — единственное эффективное средство, позволяющее с самого начала позиционировать себя против агрессора», — сказал министр.

По его словам, Москве нужно послать сигнал о том, что союзники по НАТО хотят и могут себя защитить, передаёт телеканал ZDF.

19 января стало известно, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Там разместят 600 бетонных сооружений. По предварительной оценке, стоимость работ составляет 60 млн евро.

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