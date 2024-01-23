Министр обороны ФРГ призвал страну быть готовой к нападению России

Министр обороны Германии призвал страну быть готовой к нападению России
По мнению Бориса Писториуса, это станет возможным через несколько лет.
В то же время он подчеркнул, что это всего лишь оценка, но добавил, что имеющееся время Берлин должен использовать для интенсивного вооружения.
«Сдерживание — единственное эффективное средство, позволяющее с самого начала позиционировать себя против агрессора», — сказал министр.
По его словам, Москве нужно послать сигнал о том, что союзники по НАТО хотят и могут себя защитить, передаёт телеканал ZDF.
19 января стало известно, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Там разместят 600 бетонных сооружений. По предварительной оценке, стоимость работ составляет 60 млн евро.