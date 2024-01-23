Французского наемника заметили на фото с оружием на Украине

Француз Алексис Дрион, находившийся в Харькове во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ по расположению иностранных наемников, был замечен на фотографии с оружием на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, список передали французские волонтеры из организации SOS Donbass. В нем значилось имя Дриона 1986 года рождения. В соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) есть открытый аккаунт с таким именем. Последние сообщения в нем опубликованы в июне 2023 года. Также журналисты нашли самые свежие фото, предположительно сделанные на Украине.

Отмечается, что на одном из снимков мужчина в военной форме полулежит на земле. Рядом с ним находится автомат Калашникова. На форме у бойца нашит французский флаг, также имеется ленточка в цветах украинского флага.

3 июня Дрион выложил фото, где стоит с автоматом на одном колене перед пикапом.