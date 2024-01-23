Спецоперация на Украине 23 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 января 2024 года.

МО: рядовой ВС России в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

Рядовой Вооружённых сил России Игорь Трофимов сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл российских войск, сообщает RT.

Он в одиночку вынудил противника отступить.

По данным Министерства обороны РФ, боец выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах. Во время его дежурства украинские солдаты предприняли попытку проникнуть в тыл ВС России.

Стало известно об использовании ВСУ конницы при штурмах

Украинские военные начали использовать конницу при штурмах позиций России из-за нехватки транспорта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Exxpress.

Издание напечатало фотографию солдата Вооруженных сил Украины верхом на лошади.

Войскам Украины не хватает транспорта. Это вынуждает ВСУ возвращать к жизни «былые времена кавалерийских атак».

В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ

Российский танковый батальон отбил наступление украинских военных на вверенном участке, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщает «Москва 24».

Как заявили в Министерстве обороны РФ, подразделение оборонялось «на важном направлении» с задачей не дать прорваться украинским боевикам.

Танкисты уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских солдат, а также 16 единиц бронированной техники.