Спецоперация на Украине 23 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 января 2024 года.
МО: рядовой ВС России в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ
Рядовой Вооружённых сил России Игорь Трофимов сорвал попытку украинской диверсионной группы проникнуть в тыл российских войск, сообщает RT.
Он в одиночку вынудил противника отступить.
По данным Министерства обороны РФ, боец выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах. Во время его дежурства украинские солдаты предприняли попытку проникнуть в тыл ВС России.
Стало известно об использовании ВСУ конницы при штурмах
Украинские военные начали использовать конницу при штурмах позиций России из-за нехватки транспорта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газету Exxpress.
Издание напечатало фотографию солдата Вооруженных сил Украины верхом на лошади.
Войскам Украины не хватает транспорта. Это вынуждает ВСУ возвращать к жизни «былые времена кавалерийских атак».
В Минобороны рассказали о подвиге танкистов, не допустивших прорыва ВСУ
Российский танковый батальон отбил наступление украинских военных на вверенном участке, не допустив прорыва оборонительной линии, сообщает «Москва 24».
Как заявили в Министерстве обороны РФ, подразделение оборонялось «на важном направлении» с задачей не дать прорваться украинским боевикам.
Танкисты уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских солдат, а также 16 единиц бронированной техники.
Это помогло не допустить прорыва оборонительной линии, а украинские силы понесли потери и значительно истощили наступательный потенциал.