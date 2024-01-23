Новейшие бункеры-укрытия для СВО пройдут госиспытания

В России подготовили к госиспытаниям линейку новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава ВС РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами. Размер убежищ - от 2,5 до 6 метров, вес - от 1,4 до 2,5 тонны.

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Об этом ТАСС сообщили в компании, где их и производят. Как рассказал директор Алексей Девятилов, бункер представляет собой экспериментальную модель, изготовленную с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Он предназначен для защиты от поражения осколочно-фугасными снарядами и может вместить до восьми человек. Бункер уже успешно используется российскими военнослужащими в зоне спецоперации на донецком направлении.

Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод, бункер-убежище. Убежища защищают бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие боеприпасов калибром 152 миллиметра.

По словам директора компании, в бункер уже внесли ряд изменений по просьбам военнослужащих - модернизировали систему для естественной вентиляции, разработали зацеп для крепления к грузовому транспорту, приварили крючки для протяжки бельевых веревок, изменили столы и сделали полочки для сушки обуви.