Еще одна страна примет участие в миссии ЕС в Красном море

Португалия будет участвовать в миссии Европейского союза по сопровождению грузовых судов в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Жуана Гомеша Карвинью.

По его словам, миссия будет включать в себя «компонент потенциала вмешательства для защиты кораблей, находящихся под угрозой, а с нашей стороны министерство обороны объявит о нашей готовности поддержать миссию».

«Конечно, это будет не фрегат или корабль, но какое-то участие с нашей стороны будет», — отметил он.