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Еще одна страна примет участие в миссии ЕС в Красном море

Португалия будет участвовать в миссии Европейского союза по сопровождению грузовых судов в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Жуана Гомеша Карвинью.

Еще одна страна примет участие в миссии ЕС в Красном море
© ТАСС

По его словам, миссия будет включать в себя «компонент потенциала вмешательства для защиты кораблей, находящихся под угрозой, а с нашей стороны министерство обороны объявит о нашей готовности поддержать миссию».

«Конечно, это будет не фрегат или корабль, но какое-то участие с нашей стороны будет», — отметил он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюза сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии по безопасности в Красном море.

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