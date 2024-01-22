Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа

Израиль предложил ХАМАС двухмесячную паузу в боевых действиях в секторе Газа при условии освобождения всех заложников. Об этом сообщает Axios.

«Оно включает в себя до двух месяцев паузы в боевых действиях в рамках многоэтапного соглашения, включающего в себя освобождение всех оставшихся заложников, которые находятся в секторе Газа», — сообщили Axios израильские чиновники.

Согласно информации портала, на сегодняшний день в анклаве находится еще более 130 заложников. Если ХАМАС примет предложение Израиля, то в первую очередь последний планирует освободить женщин, мужчин старше 60 лет и находящихся в критическом состоянии заложников, а затем всех остальных. В ответ палестинское движение получит «значительное» число своих заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.